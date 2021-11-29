20-летняя мошенница вместе с сожителем обманули покупателей фейковых интернет-магазинов на 2 млн грн

"Правоохранители установили, что преступную схему организовала 20-летняя жительница области совместно с 21-летним сожителем. Пара в социальной сети создавала фейковые интернет-магазины. Там они размещали объявления о продаже одежды и обуви. На страницах, где было около 80 тыс. подписчиков, писали положительные отзывы о своей работе", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пара требовала у покупателей предоплату. После получения денег "продавцы" исчезали. Таким образом они обманули почти 1 тыс. покупателей на сумму около 2 млн грн.

Правоохранители провели обыски в автомобиле и в квартире злоумышленников и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, черновые записи и деньги, происхождение которых сожители объяснить не смогли.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушителям грозит до восьми лет заключения.