Крищенко рассказал, как его родителям звонили мошенники со словами: "Ваш сын в полиции"

"Несколько лет назад мошенники звонили по телефону моим родителям. Сказали, что их сын в полиции. Они сказали: "Да, сын там уже 25 лет". И положили трубку. Я проверял номер, с которого звонили, но он уже был недействителен", – сказал Крищенко.

Он посоветовал, что "не надо мошенникам сразу перечислять деньги".

"Мы очень часто говорили о схеме телефонного мошенничества, раздавали наглядные материалы, в подавляющем большинстве пожилым людям. Но все равно люди иногда попадаются на такое: "Ваш сын в беде" и так далее", – отметил замглавы КГГА.

По его словам, "если есть подозрение, что это мошенники, сразу надо звонить в полицию, набирать 102".

"Правоохранители приедут – разберутся", – объяснил Крищенко.