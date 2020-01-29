70 банкнот на одного украинца. В Нацбанке рассказали, сколько наличных находится в обращении

В Украине в наличном обращении находится на 6,2% больше денег, чем в начале 2019 года, сообщила пресс-служба Национального банка.

В наличном обращении Украины на 1 января 2020 находилось денег на общую сумму 425 млрд грн, в том числе монет — 2,3 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук ). Это на 6,2% больше, чем в начале прошлого года, сообщила 28 января пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"К началу 2020 года среднее количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн, которые являются средством платежа) – 182 штуки. Среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилось за год на 41% (вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019 года)", – говорится в сообщении.

Больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно). В наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высокого номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

25 января Нацбанк презентовал новую банкноту номиналом в 200 грн, которую введут в обращение 25 февраля.