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В Украине презентовали новую банкноту в 200 грн

Новая банкнота будет введена в обращение с 25 февраля.

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С 25 февраля в Украине появятся новые купюры номиналом 200 грн
С 25 февраля в Украине появятся новые купюры номиналом 200 грн
Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины 25 января презентовал новую банкноту номиналом 200 грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По дизайну она подражает новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился – 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

В НБУ уточнили, что банкноты образца 2007 года все еще будут функционировать, новыми же заменят поврежденные банкноты.

Также в Нацбанке рассказали, что в течение 2018 года НБУ утилизировал 102,7 млн штук не пригодных к обращению банкнот номиналом 200 гривен на сумму почти 20,5 млрд грн.

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Фото: bank.gov.ua

По состоянию на 1 сентября 2019 года количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составило 632,5 млн штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении). Нацбанк Украины с 25 октября ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. грн. 

Теги: валюта, НБУ, деньги, банкнота
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