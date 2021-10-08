80 % центральных банков мира интересуются возможностью расчета криптовалютой – эксперт

Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине Фото: depositphotos.com

"Из них 60%, а полгода назад было 40%, уже что-то делают в этом направлении. Есть три–четыре страны, которые не просто думают, но уже что-то делают. И Украина будет среди них. Вы уже слышали, что центральный банк уже принял определенную нормативную базу", – отметила эксперт.

Она сказала, что проблемой криптовалют является их неподтвержденность центральными органами.

"Когда центральные банки к этому придут, это обязательный тренд. В течение ближайших нескольких лет это будет происходить", – заявила Кангина.