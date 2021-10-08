80 % центральных банков мира интересуются возможностью расчета криптовалютой – эксперт

"Из них 60%, а полгода назад было 40%, уже что-то делают в этом направлении. Есть три–четыре страны, которые не просто думают, но уже что-то делают. И Украина будет среди них. Вы уже слышали, что центральный банк уже принял определенную нормативную базу", – отметила эксперт.
Она сказала, что проблемой криптовалют является их неподтвержденность центральными органами.
"Когда центральные банки к этому придут, это обязательный тренд. В течение ближайших нескольких лет это будет происходить", – заявила Кангина.
8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 "О виртуальных активах", который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.
Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.
В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.
Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в первую тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.
По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.