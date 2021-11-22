80% клиентов частных судебных исполнителей в Украине – коллекторы и микрофинансовые организации

В Украине возвращают девять центов с 1 доллара, отметили эксперты Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

80% их клиентов – микрофинансовые организации и коллекторы.

"Простые граждане и бизнес не спешат пользоваться услугами частных исполнителей – на их долю приходится всего 2% и 7% исполнительных производств", – уточнили в посте.

Эффективность работы частных исполнителей можно оценить по количеству открытых и закрытых производств. Среди производств, открытых в прошлом году, уже закрыто 34%, среди открытых в 2021-м – 9%.

Частные исполнители в Украине появились в 2017 году.

"Задача этого института – сократить срок взимания долгов. Сейчас в Украине возвращают девять центов с 1 доллара, это в десять раз меньше, чем в Европе и Центральной Азии", – заявили эксперты.