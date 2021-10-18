В Украине изменились правила работы коллекторов

"С 14 октября обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ. Сейчас в него внесены данные о 33 компаниях", – отметили в сообщении.

В марте 2021 года Верховная Рада приняла закон №1349-IX, который установил правила поведения коллекторских компаний. Коллектор должен был до 14 октября зарегистрироваться в реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины. После этой даты компании, не включенные в реестр или исключенные из него, оказались вне закона.

"Коллекторам запрещается: использовать угрозы и шантаж, вредить репутации, взаимодействовать с заемщиком более двух раз в сутки", – сообщили в посте.

Тем, кто столкнулся с незаконными действиями коллекторов, порекомендовали воспользоваться общим сервисом "Опендатабот" и НБУ для подачи жалобы.