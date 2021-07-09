В Украине коллекторы от имени НАПК шантажировали людей поддельным порнокомпроматом – Нацполиция

Правоохранители провели более двух десятков обысков Фото: npu.gov.ua

Среди подозреваемых в вымогательстве – гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, и запугивали применением "полномочий".

Кроме того, злоумышленники угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной порнографии.

Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.

Фото: npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.