В Украине коллекторы от имени НАПК шантажировали людей поддельным порнокомпроматом – Нацполиция

Среди подозреваемых в вымогательстве – гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, и запугивали применением "полномочий".
Кроме того, злоумышленники угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной порнографии.
Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.
Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.
Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года.
7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.
В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.
В соответствии с законом, с 14 июля 2021 года НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.
Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Проект закона готовится ко второму чтению.