ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украине коллекторы от имени НАПК шантажировали людей поддельным порнокомпроматом – Нацполиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители провели более двух десятков обысков
Правоохранители провели более двух десятков обысков
Фото: npu.gov.ua

Группа лиц, действовавшая от имени официальных структур, вымогала у людей средства в пяти областях Украины. Они как требовали погашения реальных долгов, так и вымогали средства за несуществующие кредиты. Об этом сообщают в Нацполиции 9 июля.

Среди подозреваемых в вымогательстве – гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, и запугивали применением "полномочий".

Кроме того, злоумышленники угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной порнографии.

Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года.

7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.

В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.

В соответствии с законом, с 14 июля 2021 года НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.

Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Проект закона готовится ко второму чтению.

Теги: порнография, обыск, долги, кредиты, шантаж, вымогательство, Нацполиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS