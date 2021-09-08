В Украине официально зарегистрировали первые пять коллекторских компаний

Юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины, и комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение предоставить им статус коллекторских компаний.
В НБУ назвали компании, о которых идет речь:
Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
В Нацбанке подчеркнули, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре кредиторы будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.
7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.
В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.
В соответствии с законом, с 14 июля 2021 года НБУ может штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.
Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Проект закона готовится ко второму чтению.