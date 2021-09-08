В Украине официально зарегистрировали первые пять коллекторских компаний

Юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины, и комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение предоставить им статус коллекторских компаний.

В НБУ назвали компании, о которых идет речь:

ООО "Компания Аксилиум";

ООО "Инфидис";

ООО "Финтех-коллект";

ООО "Служба исполнения взыскания";

ООО "Украинское коллекторское агентство".

Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

В Нацбанке подчеркнули, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре кредиторы будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.