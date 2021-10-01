В Украине впервые оштрафовали коллекторов за шантаж и угрозы

Компания нарушила требования, установленные законом, касательно этического поведения. Комитет по вопросам присмотра и регулирования деятельности рынков небанковских услуг принял решение оштрафовать компанию на 102 тыс. грн.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook уточнила, что это первый случай с момента принятия закона о защите должников при просроченных задолженностях.

"10 сентября мне жаловалась на эту компанию женщина, близкого человека которой работники этой компании, пытаясь заставить оплатить долг, терроризировали, рассылая ее коллегам аморальную клевету о том, что этот человек якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера, звонили ее соседям, требуя помочь заставить ее погасить задолженность, угрожали ей самой. Сегодня они за это поплатились!" – написала депутат.