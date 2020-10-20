Адвокат Оленцевич: Предыдущий арендатор повторно самовольно засеял земли "Капитал-Агроинвест", и полиция не смогла его остановить

Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Агроинвест" на законных основаниях использует земли в Барышевском районе Киевской области, но не может осуществлять хозяйственную деятельность в полном объеме из-за того, что принадлежащую ему на правах аренды землю предыдущий арендатор самовольно обработал и засеял. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщила адвокат компании "Капитал-Агроинвест" Анастасия Оленцевич.

"Наши оппоненты утверждают, что "Капитал-Агроинвест" действует под "прикрытием иностранных инвестиций". Это манипуляция. Конечным бенефициарным владельцем общества в действительности являются немецкие инвесторы – это компания "УИФК-Агро", работающая на рынке Украины с 2007 года. Она приобрела долю в ООО "Капитал-Агроинвест" в сентябре 2019 года. К тому времени общество уже заключило договоры аренды с владельцами земельных паев и зарегистрировало права пользования в установленном законом порядке – это произошло еще в марте 2019 года", – рассказала адвокат.

Оленцевич подчеркнула, что "Капитал-Агроинвест" известная в районе компания. Она арендует офис в здании Волошиновского сельского совета, предоставляет благотворительную помощь сельсовету, детскому саду, участвует в решении социальных и экологических вопросов, актуальных для общины. Адвокат сообщила, что о существовании претензий по аренде 450 га земли со стороны ООО "УБА-Агромир" стало известно только весной 2020 года, когда пришло время засевать землю.

"Руководитель "УБА-Агромир" Олег Орел заявил, что его компания работала на этих землях 12 лет и была незаконно лишена права пользования. Собственники паев и нам, и правоохранителям поясняли, что действительно до 2017 года сдавали свою землю этой компании. Но из-за того, что "УБА-Агромир" допускала задолженность по выплате арендной платы, решили поменять арендатора и заключили договоры именно с "Капитал-Агроинвест". Предыдущий арендатор об этом знал, но тем не менее весной обработал и засеял наши земли, а в августе собрал урожай и снова засеял поля. Мы с полицией не смогли пресечь эти действия", – сказала Оленцевич.

По ее словам, "Капитал-Агроинвест" много раз инициировал переговоры, но найти взаимопонимание так и не удалось.

"Мы много раз направляли письма об установлении порядка пользования землей, письма с требованиями не обрабатывать наши земельные участки. "УБА-Агромир" хорошо известно, что земля находится в нашем пользовании, но это их не останавливает. Мы лично встречались с Орлом, но о чем-либо договориться не удалось. И мы, и полиция много раз просили его предоставить документы, которые подтвердили бы его право на обработку земель. Но увидеть бумаги не смогли. Орел обладает реальной информацией о воле собственников земли, но категорически не желают ее признавать. Их действия являются не просто незаконными, но и циничными. Ведь люди, как владельцы земли, никуда не исчезают. Вполне можно предположить, что они сами пожелают обрабатывать свою землю. И что в этом случае? Орел им тоже начнет препятствовать, аргументируя это тем, что когда-то возглавляемое им общество пользовалось землями?" – обратила внимание Оленцевич.

В настоящее время конфликт не утихает, продолжаются судебные процессы и досудебные расследования в ряде уголовных производств. Пока правоохранительные и судебные инстанции разбираются, компания теряет значительные средства, подчеркнула адвокат.

"Физически остановить работу техники в поле не может никто. Полиция в том числе, их слишком мало. Действия "УБА-Агромир" наносят значительный материальный ущерб нашей компании. Прямой ущерб – это арендная плата, налоги, обязательные платежи и сборы, которые мы платим, а также затраты на приобретение посевного материала в 2020 году. К сожалению, посевной материал имеет срок годности, и мы в дальнейшем не сможем его использовать. Плюс мы говорим о потере прибыли, которую могли получить, если бы пользовались арендуемой землей. Всего у нас в аренде более 550 га земли, и пользование 450 га из них заблокировано", – заявила адвокат.

Она рассказала, что оппоненты оказывают физическое сопротивление их законным действиям.

"Мы не можем просто взять, перепахать поле и высеять на нем свой посевной материал, потому что, во-первых, это не соответствует нашим этическим принципам ведения бизнеса и, во-вторых, по агрессивному поведению оппонентов мы понимаем, что можем спровоцировать столкновения. Когда мы пригласили геодезистов, чтобы определить границы, сделать так, чтобы в рамках одного поля границы наших участков были наглядно видны, Олег Иванович своим автомобилем не позволял установить колышки, препятствовал нахождению геодезистов и нас на поле. Поэтому мы не можем совершать действия, которые могут накалить ситуацию и пытаемся решить вопросы правовыми методами", – отметила Оленцевич.

"Кстати, общество "УБА-Агромир" проиграло судебный процесс, который само же инициировало – 6 октября Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу. Именно ООО "Капитал-Агроинвест" с марта 2019-го является законным арендатором земельных участков, право аренды зарегистрировано в государственном реестре и возникло на основании заключенных с владельцами земельных участков договоров аренды. Правомерность этих договоров не оспаривается в судебном порядке", – резюмировала Оленцевич.