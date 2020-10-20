ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Адвокат Оленцевич: Предыдущий арендатор повторно самовольно засеял земли "Капитал-Агроинвест", и полиция не смогла его остановить

Аграрная компания с немецкими инвестициями "Капитал-Агроинвест", арендующая земли в Барышевском районе, не может вести полноценную хозяйственную деятельность, поскольку предыдущий арендатор самовольно обрабатывает паи, а полиция оказалась не в состоянии прекратить его незаконные действия, рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат Анастасия Оленцевич.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оленцевич: Физически остановить работу техники в поле не может никто
Оленцевич: Физически остановить работу техники в поле не может никто
Фото из личного архива Анастасии Оленцевич

Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Агроинвест" на законных основаниях использует земли в Барышевском районе Киевской области, но не может осуществлять хозяйственную деятельность в полном объеме из-за того, что принадлежащую ему на правах аренды землю предыдущий арендатор самовольно обработал и засеял. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщила адвокат компании "Капитал-Агроинвест" Анастасия Оленцевич.

"Наши оппоненты утверждают, что "Капитал-Агроинвест" действует под "прикрытием иностранных инвестиций". Это манипуляция. Конечным бенефициарным владельцем общества в действительности являются немецкие инвесторы – это компания "УИФК-Агро", работающая на рынке Украины с 2007 года. Она приобрела долю в ООО "Капитал-Агроинвест" в сентябре 2019 года. К тому времени общество уже заключило договоры аренды с владельцами земельных паев и зарегистрировало права пользования в установленном законом порядке – это произошло еще в марте 2019 года", – рассказала адвокат.

Оленцевич подчеркнула, что "Капитал-Агроинвест" известная в районе компания. Она арендует офис в здании Волошиновского сельского совета, предоставляет благотворительную помощь сельсовету, детскому саду, участвует в решении социальных и экологических вопросов, актуальных для общины. Адвокат сообщила, что о существовании претензий по аренде 450 га земли со стороны ООО "УБА-Агромир" стало известно только весной 2020 года, когда пришло время засевать землю.

"Руководитель "УБА-Агромир" Олег Орел заявил, что его компания работала на этих землях 12 лет и была незаконно лишена права пользования. Собственники паев и нам, и правоохранителям поясняли, что действительно до 2017 года сдавали свою землю этой компании. Но из-за того, что "УБА-Агромир" допускала задолженность по выплате арендной платы, решили поменять арендатора и заключили договоры именно с "Капитал-Агроинвест". Предыдущий арендатор об этом знал, но тем не менее весной обработал и засеял наши земли, а в августе собрал урожай и снова засеял поля. Мы с полицией не смогли пресечь эти действия", – сказала Оленцевич.

По ее словам, "Капитал-Агроинвест" много раз инициировал переговоры, но найти взаимопонимание так и не удалось.

"Мы много раз направляли письма об установлении порядка пользования землей, письма с требованиями не обрабатывать наши земельные участки. "УБА-Агромир" хорошо известно, что земля находится в нашем пользовании, но это их не останавливает. Мы лично встречались с Орлом, но о чем-либо договориться не удалось. И мы, и полиция много раз просили его предоставить документы, которые подтвердили бы его право на обработку земель. Но увидеть бумаги не смогли. Орел обладает реальной информацией о воле собственников земли, но категорически не желают ее признавать. Их действия являются не просто незаконными, но и циничными. Ведь люди, как владельцы земли, никуда не исчезают. Вполне можно предположить, что они сами пожелают обрабатывать свою землю. И что в этом случае? Орел им тоже начнет препятствовать, аргументируя это тем, что когда-то возглавляемое им общество пользовалось землями?" – обратила внимание Оленцевич.

В настоящее время конфликт не утихает, продолжаются судебные процессы и досудебные расследования в ряде уголовных производств. Пока правоохранительные и судебные инстанции разбираются, компания теряет значительные средства, подчеркнула адвокат.

"Физически остановить работу техники в поле не может никто. Полиция в том числе, их слишком мало. Действия "УБА-Агромир" наносят значительный материальный ущерб нашей компании. Прямой ущерб – это арендная плата, налоги, обязательные платежи и сборы, которые мы платим, а также затраты на приобретение посевного материала в 2020 году. К сожалению, посевной материал имеет срок годности, и мы в дальнейшем не сможем его использовать. Плюс мы говорим о потере прибыли, которую могли получить, если бы пользовались арендуемой землей. Всего у нас в аренде более 550 га земли, и пользование 450 га из них заблокировано", – заявила адвокат.

Она рассказала, что оппоненты оказывают физическое сопротивление их законным действиям.

"Мы не можем просто взять, перепахать поле и высеять на нем свой посевной материал, потому что, во-первых, это не соответствует нашим этическим принципам ведения бизнеса и, во-вторых, по агрессивному поведению оппонентов мы понимаем, что можем спровоцировать столкновения. Когда мы пригласили геодезистов, чтобы определить границы, сделать так, чтобы в рамках одного поля границы наших участков были наглядно видны, Олег Иванович своим автомобилем не позволял установить колышки, препятствовал нахождению геодезистов и нас на поле. Поэтому мы не можем совершать действия, которые могут накалить ситуацию и пытаемся решить вопросы правовыми методами", – отметила Оленцевич.

"Кстати, общество "УБА-Агромир" проиграло судебный процесс, который само же инициировало – 6 октября Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу. Именно ООО "Капитал-Агроинвест" с марта 2019-го является законным арендатором земельных участков, право аренды зарегистрировано в государственном реестре и возникло на основании заключенных с владельцами земельных участков договоров аренды. Правомерность этих договоров не оспаривается в судебном порядке", – резюмировала Оленцевич.

Теги: Украина, инвестиции, сельское хозяйство, полиция, аренда, бизнес, переговоры, Киевская область, юрист, урожай, правоохранители, расследование, ущерб, конфликт, адвокат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Умерла актриса Скобцева
Умерла актриса Скобцева
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
  Мирзоян заявил, что зарабатывает больше жены
  Мирзоян заявил, что зарабатывает больше жены
Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать
Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS