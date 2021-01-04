Авиаперелеты первых лиц Украины могут обойтись в 60 млн грн – ProZorro

В системе ProZorro в конце прошлого года появился тендер на услуги авиаперелетов для первых лиц государства. Его общую стоимость оценили ориентировочно в 60 млн грн.

Государственное авиационное предприятие "Украина" объявило в системе ProZorro 29 декабря прошлого года тендер на услуги авиаперелетов и бронирования самолетов для первых лиц государства на 2021 год.

Ожидаемая стоимость таких услуг составила 60 млн грн, следует из информации на электронной площадке для торгов.

Желающим организовать перелеты для руководства Украины нужно иметь хотя бы два самолета. В нем должно быть не менее 42 посадочных мест и два салона – бизнес-класс и эконом-класс, говорится в тендерной документации.

Победитель проверит техническое состояние самолета, подготовит экипаж к полету и застрахует его, осуществит рейсы для руководства страны (70 услуг), зарезервирует технику для полетов, организует ожидание экипажем самолета перед рейсом и на обратном пути. Самолеты будут вылетать из аэропорта Борисполь.

Сумма в 60 млн грн на полеты – ориентировочная. В проекте договора указано, что фирма, которая предоставит услуги, должна будет определить стоимость каждого заказанного у нее рейса заранее. Окончательная оплата будет зависеть от количества предоставленных услуг.

Госавиапредприятие "Украина" создано в 1997 году. Подчиняется Государственному управлению делами, которое обслуживает президента Украины и первых лиц страны, сказано на сайте организации.