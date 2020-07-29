Авиаперевозки вернутся на докризисный уровень только к 2024 году – прогноз

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что восстановление уровня авиаперевозок в мире затянется, а объем деловых поездок никогда не станет таким, как прежде.

Восстановление пассажиропотока в мировой авиации происходит медленнее, чем ожидалось. Об этом говорится в обновленном глобальном прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который опубликован 28 июля.

Уровень авиаперевозок вернется на докризисный к 2024 году, то есть на год позже, чем ожидалось, сказано в прогнозе.

При этом количество деловых поездок вряд ли восстановится к докоронавирусным показателям, считают в IATA. Бюджеты на корпоративные поездки останутся ограниченными, поскольку компании по-прежнему будут испытывать финансовое давление. Кроме того, за время пандемии видеоконференцсвязь значительно продвинулась в качестве замены командировок и личных встреч.

В 2020 году общее число пассажиров сократится на 55% по сравнению с 2019 годом, отметили в ассоциации; в апрельском прогнозе говорилось о падении в 46%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на $320 млрд, подсчитали в ООН.