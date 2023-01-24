Бюро экономической безопасности закрыло подпольную табачную фабрику в Западной Украине

При обыске детективы нашли и оборудование, и сырье для незаконного изготовления подакцизной продукции общей стоимостью более чем на 20 млн грн. Из них готовых табачных изделий – на 2 млн грн.

"Трем лицам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. В целях возмещения причиненного государству вреда наложен арест на имущество подозреваемых", – говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года в БЭБ сообщали об изъятии в ходе расследования уголовного производства более 2 млн пачек табачных изделий. По решению суда они были переданы Вооруженным силам Украины.

