ВСУ получат более 2 млн пачек сигарет, которые были изъяты в ходе расследования

Ориентировочная рыночная стоимость изъятого составляет около 130 млн грн. В Офисе генпрокурора отметили, что по результатам досудебного расследования в действиях должностных лиц одного из предприятий не был установлен состав преступления, а уголовное производство закрыто.

"Изъятые табачные изделия не предназначены для реализации на территории Украины, однако пригодны к употреблению по своим характеристикам", – говорится в заявлении.

По ходатайству детективов БЭБ, согласованному с прокурорами, суд вынес решение о передаче этих табачных изделий ВСУ. Против решения суда представители предприятия не возражали.