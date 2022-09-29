ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ получат более 2 млн пачек сигарет, которые были изъяты в ходе расследования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ориентировочная рыночная стоимость изъятого составляет около 130 млн грн
Ориентировочная рыночная стоимость изъятого составляет около 130 млн грн
Фото: gp.gov.ua

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в ходе расследования в уголовном производстве в качестве вещественных доказательств изъяли более 2 млн пачек табачных изделий, которые по решению суда будут переданы Вооруженным силам Украины. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Ориентировочная рыночная стоимость изъятого составляет около 130 млн грн. В Офисе генпрокурора отметили, что по результатам досудебного расследования в действиях должностных лиц одного из предприятий не был установлен состав преступления, а уголовное производство закрыто.

"Изъятые табачные изделия не предназначены для реализации на территории Украины, однако пригодны к употреблению по своим характеристикам", – говорится в заявлении.

По ходатайству детективов БЭБ, согласованному с прокурорами, суд вынес решение о передаче этих табачных изделий ВСУ. Против решения суда представители предприятия не возражали.

Теги: Украина, табачные изделия, расследование, преступление, ВСУ, сигареты, детективы, уголовное производство, суд, Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
Никитюк показала селфи с отцом
Никитюк показала селфи с отцом
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами G
Дмитрий ГОРДОН
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (257429)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (195144)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (152969)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (128262)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (119654)
6
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (99995)
7
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (59172)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (45906)
 
 
 
 