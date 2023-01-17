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Табачные компании заявляют, что из-за войны не могут адаптировать упаковки сигарет под требования законодательства

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Последние годы табачная отрасль генерировала почти 7% всех налоговых поступлений в государственный бюджет Украины
Последние годы табачная отрасль генерировала почти 7% всех налоговых поступлений в государственный бюджет Украины
Фото: depositphotos.com

Изменение упаковки сигарет, предусмотренное принятым в декабре 2021 года законом, с началом полномасштабной войны стало технически невозможным. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на участников рынка.

"Табачная отрасль традиционно сопротивляется многим новым законодательным ограничениям, на этот раз она полностью согласилась с новым законом, ведь он полностью отвечает требованиям Директивы 2014/40/ЕС, регулирующей табачный рынок в Европейском союзе. Однако после 24 февраля 2022 года стало понятно, что выполнить закон в части смены упаковки стало невозможно", – пишут авторы.

Ассоциация "Укртютюн", представляющая интересы четырех международных табачных компаний, направила президенту обращение, в котором отмечает, что подготовка к выполнению требований закона требует структурного обновления производственных мощностей. В организации объяснили, что производитель, устанавливающий и налаживающий оборудование, не готов отправлять своих специалистов в страну, на территории которой ведутся боевые действия. Кроме того, процесс усложняют и перебои с электроэнергией и регулярные обстрелы.

"Фабрики этих компаний расположены, в частности, в Черниговской и Полтавской областях и Харькове – регионах, страдающих от обстрелов россиян", – отмечает агентство.

Табачные компании до полномасштабного вторжения заказывали упаковку у одного производителя – компании "Амкор", фабрика которой расположена в городе Дергачи Харьковской области и закрыта с начала полномасштабного вторжения. Сейчас табачные компании начали закупать упаковку у разных поставщиков в Европе.

"Но предприятия в ЕС из-за увеличенной нагрузки не всегда успевают напечатать то, что мы заказали", – приводит издание слова специалиста по производству одной из табачных компаний.

Учитывая это, "Укртютюн" считает, что лучшим выходом из этой ситуации является отсрочка переходного периода на период войны. Если этого не произойдет, локальное производство в Украине будет остановлено, вместе с чем страна потеряет валютную выручку и одного из крупнейших налогоплательщиков, предупреждают производители.

"Последние годы табачная отрасль генерировала почти 7% всех налоговых поступлений в государственный бюджет Украины. Четыре международных табачных компании, которые пока работают в Украине, входят в топ-20 налогоплательщиков", – пишет "РБК-Украина".  

Теги: налоги, бюджет, бизнес, табачные изделия, законодательство, сигареты, фабрика
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