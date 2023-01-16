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В Украине табачную компанию подозревают в уклонению от уплаты налогов на 270 млн грн

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Гендиректору табачной компании сообщили о подозрении в уклонении от налогов
Гендиректору табачной компании сообщили о подозрении в уклонении от налогов
Фото: depositphotos.com

Детективы Бюро экономической безопасности Украины расследуют возможное уклонение от уплаты 270 млн грн налогов чиновниками одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что упомянутая компания в 2020–2021 годах оформила документально продажу табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализованных подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн.

"На самом деле никакой продажи табачных изделий не осуществлялось. В дальнейшем упомянутые предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров – мясной продукции и топлива", – говорится в сообщении.

В результате такой схемы руководитель компании умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, утверждает БЭБ. Государственный бюджет не получил более 270 млн грн.

Правоохранители провели ряд обысков офисных и служебных помещений компании, мест проживания генерального директора и других лиц компании. Сейчас устанавливается полный круг причастных лиц. Гендиректору компании сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, налоги, бюджет, обыск, акциз, сигареты, детективы, подозрение, обыски, продажа, Бюро экономической безопасности, компании
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