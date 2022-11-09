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"Метинвест" за девять месяцев заплатил почти 18 млрд грн налогов

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Наибольшая выплата компании налог на прибыль
Наибольшая выплата компании – налог на прибыль
Фото: metinvestholding.com

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий за девять месяцев 2022 года перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 18 млрд грн налогов и сборов. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе компании.

"Наибольшая выплата – налог на прибыль. За январь – сентябрь украинские предприятия "Метинвеста" уплатили в государственный и местные бюджеты более 6 млрд грн. Вторая по размеру сумма платежей – единый социальный взнос, составляющий 3,3 млрд грн. Далее следуют налог на доходы физических лиц и плата за пользование недрами – в казну Украины уплачено более 3 млрд грн каждого налога", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что, несмотря на российскую агрессию, за девять месяцев предприятия "Метинвеста" и совместные предприятия группы увеличили выплату рентной платы на добычу железной руды на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,9 млрд грн, а плату за землю на 35% – до 856 млн грн. Экологического налога компании уплатили в размере 511 млн грн.

"В эти трудные времена мы стараемся поддержать экономику страны любым возможным способом. Вопреки остановке нескольких предприятий в Мариуполе и Авдеевке, "Метинвест" остается одним из самых крупных налогоплательщиков, надежной опорой экономики Украины. Закрытие из-за войны черноморских портов приводит к тяжелой ситуации с логистикой продукции наших ГОКов в Кривом Роге, уменьшению уровня загрузки, простою предприятий. Однако мы ищем альтернативные пути для экспорта продукции, улучшаем операционную эффективность, помогаем армии и населению, чтобы поскорее приблизить победу Украины", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Теги: налоги, госбюджет, экономика, бюджет, экспорт, Метинвест, прибыль, выплаты
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