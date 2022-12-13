В Новой Зеландии новым поколениям пожизненно запретили покупать сигареты

Набор новых законов, которые являются одними из самых строгих в мире, включает запрет на продажу табака лицам, родившимся 1 января 2009 года или позже, что наказывается штрафом в размере до 150 тыс. новозеландских долларов ($141 744). Запрет будет действовать всю жизнь человека.

Закон также уменьшит количество никотина, разрешенного в курительных табачных изделиях, и сократит количество розничных продавцов, которые могут продавать табак, на 90% – к концу 2023 года их число уменьшится с 6 тыс. до 600.

Заместитель министра здравоохранения Айеша Веррол отметила, что система здравоохранения сэкономит миллиарды долларов, избавившись от необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как рак, сердечные приступы, инсульты и ампутации. Она сказала, что законопроект приведет к смене поколений и оставит молодежи в наследство лучшее здоровье.

Новый запрет является частью стремления правительства Новой Зеландии сделать страну свободной от табачного дыма к 2025 году.

При этом партия АСТ опасается, что новые законы вызовут бурный рост черного рынка.