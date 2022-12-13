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В Новой Зеландии новым поколениям пожизненно запретили покупать сигареты

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Молодые новозеландцы больше не смогут законно покупать табачные изделия
Молодые новозеландцы больше не смогут законно покупать табачные изделия
Фото: pixabay.com

Парламент Новой Зеландии принял пакет антитабачных законов, в которых новым поколениям новозеландцев запретили покупать табак. Об этом сообщает ABC News 13 декабря.

Набор новых законов, которые являются одними из самых строгих в мире, включает запрет на продажу табака лицам, родившимся 1 января 2009 года или позже, что наказывается штрафом в размере до 150 тыс. новозеландских долларов ($141 744). Запрет будет действовать всю жизнь человека.

Закон также уменьшит количество никотина, разрешенного в курительных табачных изделиях, и сократит количество розничных продавцов, которые могут продавать табак, на 90% – к концу 2023 года их число уменьшится с 6 тыс. до 600.

Заместитель министра здравоохранения Айеша Веррол отметила, что система здравоохранения сэкономит миллиарды долларов, избавившись от необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как рак, сердечные приступы, инсульты и ампутации. Она сказала, что законопроект приведет к смене поколений и оставит молодежи в наследство лучшее здоровье.

Новый запрет является частью стремления правительства Новой Зеландии сделать страну свободной от табачного дыма к 2025 году.

При этом партия АСТ опасается, что новые законы вызовут бурный рост черного рынка.

Контекст:

За последнее десятилетие число взрослых курильщиков в Новой Зеландии сократилось вдвое, пишет издание. Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в прошлом месяце, что 8% взрослых новозеландцев курят ежедневно, по сравнению с 16% 10 лет назад. При этом 8,3% взрослых ежедневно курят электронные сигареты, по сравнению с менее чем 1% шесть лет назад. Уровень курения остается выше среди представителей коренного народа маори: около 20% сообщили, что они курили.

В стране сохраняется один из самых низких показателей курения среди взрослых среди 38 стран Организации экономического сотрудничества и развития, и Новая Зеландия продолжает ужесточать антитабачное законодательство.

Теги: Новая Зеландия, курение, закон, сигареты
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