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В Новой Зеландии приняли закон о "простом" языке в документах ради борьбы с юридическим и бюрократическим жаргоном

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В Новой Зеландии хотят сделать законы и юридические документы доступными и понятными. Теперь их будут составлять, используя "простой" язык
В Новой Зеландии хотят сделать законы и юридические документы доступными и понятными. Теперь их будут составлять, используя "простой" язык
Фото: depositphotos.com

В Новой Зеландии приняли закон, призванный сделать простыми, доступными и понятными деловой стиль письма и язык документов, сообщает 20 октября местное Radio New Zeland (RNZ) .

Парламент страны принял этот закон, вызвавший дискуссии, в третьем чтении с небольшим перевесом голосов – 65 против 55.

Нормы закона предписывают сократить использование сложного юридического языка и специальной лексики во всех официальных государственных документах. Авторы законопроекта объясняют его положения "здравым смыслом" и заявляют, что "простой" язык сделает бюрократические процедуры более доступными. В частности, комфортнее станут чувствовать себя люди с невысоким уровнем образования и те, для кого английский язык не является родным.

"Этот закон упростит для новозеландцев взаимодействие с государственными службами... Люди имеют право понимать, чего от них требует правительство, какие у них есть права, и знать, чего они могут требовать от правительства", – заявила член парламента Рэйчел Бояк, один из инициаторов принятия закона.

Авторы новозеландского закона взяли за основу "Закон США о простом письме" от 2010 года, который требует, чтобы федеральное правительство США издавало публичные документы "четкими, краткими и хорошо организованными", сказала Бояк.

По мнению парламентария от оппозиции Симеона Брауна, мнение которого приводит The Guardian, новый закон приведет лишь к созданию дополнительной бюрократии, а его авторы, по его убеждению, станут "полицией простого языка" и будут досаждать государственным служащим, навязав им дополнительный контроль. Представители оппозиции пообещали отменить этот закон, если в следующем году им удастся получить большинство в парламенте.

Согласно законодательству Новой Зеландии, Теперь его должен утвердить король Великобритании Карл III, глава Содружества наций, в которое входит эта страна.

Теги: Великобритания, оппозиция, Новая Зеландия, права человека, правительство, законодательство, парламент, законопроект, курьез, английский язык, документы
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