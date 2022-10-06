В Украине выросло число обращений о нарушении языкового законодательства – омбудсмен

Больше всего обращений о нарушении закона омбудсмен получил из Киева Фото: ЕРА

"В июле – сентябре на адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило больше обращений граждан о нарушении их прав на получение информации и услуг на государственном языке (1155), чем за предыдущие полгода (962). Всего за девять месяцев 2022 года секретариат уполномоченного получил 2427 сообщений о нарушении закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", из них как обращение граждан зарегистрировано 2177", – проинформировало он.

Кремень пишет, что полномасштабное вторжение РФ в Украину и вступление очередных норм языкового закона (это произошло 16 января и 16 июля) повлияли на интенсивность обращений граждан.

Так, в январе – феврале поступило 32,1% от обращений, полученных в этом году, в марте – июне – 12%, а в июле – сентябре – 55,9%.

Больше всего сообщений о нарушениях обмудсмен получил из Киева (27,1%) и Харьковской (23,7%) области.

Из Днепропетровской области поступило 4,8% обращений, из Одесской – 5,5%, из Киевской – 6,2%, из Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областей – по 2,2%, в других областях эта цифра ниже 2%, сказано в отчете.

"Наиболее проблемным вопросом в обращениях граждан остается язык интернет-представительств субъектов, которые обслуживают граждан, – 34,5%; наружная реклама, вывески, надписи – 17,8%; обслуживание непосредственно (офлайн), информация о товарах и услугах – 10,6%; медиа, информационные сайты – 9,9%; язык при исполнении обязанностей должностными лицами – 7,5%; образование – 3%; здравоохранение – 3%; другое – 13,7%", – рассказал уполномоченный.

По его словам, в третьем квартале наиболее актуальны для украинцев нарушения закона об обслуживании через интернет – 626 обращений, а также относительно информации для общего ознакомления и наружной рекламы – 82 обращения.