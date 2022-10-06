ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине выросло число обращений о нарушении языкового законодательства – омбудсмен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего обращений о нарушении закона омбудсмен получил из Киева
Больше всего обращений о нарушении закона омбудсмен получил из Киева
Фото: ЕРА

В последние три месяца выросло количество обращений украинцев к уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства. Об этом уполномоченный Тарас Кремень сообщил в Facebook 4 октября.

"В июле – сентябре на адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило больше обращений граждан о нарушении их прав на получение информации и услуг на государственном языке (1155), чем за предыдущие полгода (962). Всего за девять месяцев 2022 года секретариат уполномоченного получил 2427 сообщений о нарушении закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", из них как обращение граждан зарегистрировано 2177", – проинформировало он. 

Кремень пишет, что полномасштабное вторжение РФ в Украину и вступление очередных норм языкового закона (это произошло 16 января и 16 июля) повлияли на интенсивность обращений граждан. 

Так, в январе – феврале поступило 32,1% от обращений, полученных в этом году, в марте – июне – 12%, а в июле – сентябре – 55,9%. 

Больше всего сообщений о нарушениях обмудсмен получил из Киева (27,1%) и Харьковской (23,7%) области. 

Из Днепропетровской области поступило 4,8% обращений, из Одесской – 5,5%, из Киевской – 6,2%, из Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областей – по 2,2%, в других областях эта цифра ниже 2%, сказано в отчете. 

"Наиболее проблемным вопросом в обращениях граждан остается язык интернет-представительств субъектов, которые обслуживают граждан, – 34,5%; наружная реклама, вывески, надписи – 17,8%; обслуживание непосредственно (офлайн), информация о товарах и услугах – 10,6%; медиа, информационные сайты – 9,9%; язык при исполнении обязанностей должностными лицами – 7,5%; образование – 3%; здравоохранение – 3%; другое – 13,7%", – рассказал уполномоченный. 

По его словам, в третьем квартале наиболее актуальны для украинцев нарушения закона об обслуживании через интернет – 626 обращений, а также относительно информации для общего ознакомления и наружной рекламы – 82 обращения.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/pfbid02wxegvnLY3LTdLY8Xo4qcfr2hPjt7ksEWaBLwmxcjbZXHGoqZLPEvdjPfqDCHBQmol

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступали в силу поэтапно.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в мае.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: языковой закон, украинский язык, омбудсмен, нарушение, Тарас Кремень, язык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России
Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство
"Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор учеников". Комаров показал, с чем приехали воевать в Украину российские оккупанты
"Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор учеников". Комаров показал, с чем приехали воевать в Украину российские оккупанты
Подруга Пугачевой назвала причину, по которой артистка покинула Россию
Подруга Пугачевой назвала причину, по которой артистка покинула Россию
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (307762)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (187725)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (167858)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (132168)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (103313)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (95079)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (84873) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (64694)
 
 
 
 