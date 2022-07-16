С сегодняшнего дня веб-ресурсы и пользовательские интерфейсы в Украине должны быть на украинском языке, иначе – штраф

Теперь на всех сайтах и страницах в социальных сетях субъектов, зарегистрированных в Украине, должна появиться украиноязычная версия, которая будет загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Украинская версия сайта может сосуществовать с другими языковыми версиями сайта, но должна содержать не меньший объем контента.
Размер штрафа за отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса составляет от 3400 до 7500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение – штраф от 7500 до 11 900 грн.
"Отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса после 16 июля 2022 года может означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке или факт отсутствия государственной регистрации средства массовой информации и/или владельца как субъекта предпринимательской деятельности. Это будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызвать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации", – заявили в министерстве.
В МКИП ожидают, что после перехода украинских онлайн-изданий на украинский язык в поиске Google при запросах на русском языке публикации украинских медиа будут появляться реже, а российские фейки – чаще. Поэтому ведомство рекомендует "сделать Google украинцем": изменить настройки аккаунта, а также делать поисковые запросы на украинском.
Новые нормы относятся также к товарам, предназначенным для продажи в Украине.
"Любой товар, на котором установлена компьютерная программа – стиральная машина, кофеварка или автомобиль, должен быть адаптирован для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс, независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", – отметили в МКИП.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступают в силу поэтапно.
16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.
С 16 января 2022 года вступили в силу отдельные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.
Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.
78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, свидетельствуют результаты соцопроса.