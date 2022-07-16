С сегодняшнего дня веб-ресурсы и пользовательские интерфейсы в Украине должны быть на украинском языке, иначе – штраф

Теперь на всех сайтах и страницах в социальных сетях субъектов, зарегистрированных в Украине, должна появиться украиноязычная версия, которая будет загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Украинская версия сайта может сосуществовать с другими языковыми версиями сайта, но должна содержать не меньший объем контента.

Размер штрафа за отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса составляет от 3400 до 7500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение – штраф от 7500 до 11 900 грн.

"Отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса после 16 июля 2022 года может означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке или факт отсутствия государственной регистрации средства массовой информации и/или владельца как субъекта предпринимательской деятельности. Это будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызвать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации", – заявили в министерстве.

В МКИП ожидают, что после перехода украинских онлайн-изданий на украинский язык в поиске Google при запросах на русском языке публикации украинских медиа будут появляться реже, а российские фейки – чаще. Поэтому ведомство рекомендует "сделать Google украинцем": изменить настройки аккаунта, а также делать поисковые запросы на украинском.

Новые нормы относятся также к товарам, предназначенным для продажи в Украине.

"Любой товар, на котором установлена компьютерная программа – стиральная машина, кофеварка или автомобиль, должен быть адаптирован для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс, независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", – отметили в МКИП.