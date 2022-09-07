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Службы такси проверят на соблюдение языкового закона – пресс-служба омбудсмена

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Офис языкового омбудсмена получил ряд жалоб на службы такси
Офис языкового омбудсмена получил ряд жалоб на службы такси
Фото: depositphotos.com

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень начал осуществление мер государственного контроля за применением государственного языка такими сервисами такси, как Uber и Uklon. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба омбудсмена.

"В августе мы получили ряд жалоб от граждан Украины о нарушении водителями этих сервисов требований ст. 30 закона Украины [№2704-VIII] "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает по умолчанию общение на украинском языке в сфере обслуживания. Напомню, что эта норма закона действует уже более полутора лет. Этого времени было достаточно, чтобы научить водителей элементарным фразам для общения с пассажирами, организовать языковые курсы, обеспечить разговорниками. Дико, когда водитель вас не понимает и ничего не может объяснить", – заявил Кремень. 

По его словам, игнорирование норм закона – это "личная позиция отдельных водителей", а вмешательство Офиса омбудсмена в такую ситуацию – это "защита права каждого гражданина Украины".

Омбудсмен призвал всех, чьи права на обслуживание на государственном языке были нарушены,  сообщить об этом по соответствующей электронной форме

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступали в силу поэтапно.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

78% украинцев начали больше общаться на украинском языке после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, свидетельствуют результаты соцопроса.

Теги: Украина, языковой закон, украинский язык, омбудсмен, жалоба, нарушение, Тарас Кремень
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