Службы такси проверят на соблюдение языкового закона – пресс-служба омбудсмена

"В августе мы получили ряд жалоб от граждан Украины о нарушении водителями этих сервисов требований ст. 30 закона Украины [№2704-VIII] "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает по умолчанию общение на украинском языке в сфере обслуживания. Напомню, что эта норма закона действует уже более полутора лет. Этого времени было достаточно, чтобы научить водителей элементарным фразам для общения с пассажирами, организовать языковые курсы, обеспечить разговорниками. Дико, когда водитель вас не понимает и ничего не может объяснить", – заявил Кремень.

По его словам, игнорирование норм закона – это "личная позиция отдельных водителей", а вмешательство Офиса омбудсмена в такую ситуацию – это "защита права каждого гражданина Украины".

Омбудсмен призвал всех, чьи права на обслуживание на государственном языке были нарушены, сообщить об этом по соответствующей электронной форме.