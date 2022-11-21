Суд Новой Зеландии признал дискриминационным возрастное ограничение на голосование только после 18 лет

Дело в 2020 году было инициировано правозащитной группой Make It 16, которая хочет, чтобы возраст голосования был снижен до 16 лет.

Верховный суд постановил, что нынешний возрастной ценз 18 лет не соответствует Биллю о правах страны, который дает людям право на свободу от дискриминации по возрасту, когда они достигают 16 лет.

Решение запускает процесс, в ходе которого вопрос должен быть представлен на обсуждение парламента и рассмотрен специальным парламентским комитетом. В то же время это не заставляет парламент менять возрастной ценз.

Группа сообщает на своем веб-сайте, что недостаточно оснований для запрета голосовать 16-летним, когда они могут водить машину, работать полный рабочий день и платить налоги.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство подготовит законопроект о снижении возраста до 16 лет, который затем может быть поставлен на голосование в парламенте.