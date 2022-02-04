ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Бельгийское издание обвинило юридическую компанию "Астерс" Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову в отмывании денег

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным журналиста Николаса Уоллера, "Астерс" получила сотни миллионов гривен от Нацбанка и вывела эти деньги из страны, не заплатив налоги
По данным журналиста Николаса Уоллера, "Астерс" получила сотни миллионов гривен от Нацбанка и вывела эти деньги из страны, не заплатив налоги
Фото: klike.net

Первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова использует свое положение для отмывания денег, написало 1 февраля бельгийское издание New Europe. Автор расследования – журналист и редактор Николас Уоллер, сотрудничающий с Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и другими СМИ.

В статье Уоллер рассказывает о существовании организованной преступной группы, которую он называет "организацией Рожковой" и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.

В схеме, по его информации, участвует Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн грн. После этого банк за несколько лет получил от НБУ рефинансирование на 1,4 млрд грн. Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, за последние два года в отношении КИБ открыты и расследуются 158 уголовных производств. В 2018 году председателем правления КИБ была назначена Татьяна Путинцева. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, но назначил символический штраф в размере 200 тыс. грн, отметил журналист.

Он уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым стоят чиновники Нацбанка, и не исключает, что под этой фамилией на самом деле скрывается Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP доказывает, что за счет прибыли этой фирмы Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен. Журналист уверен, что КИБ был куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

Также Уоллер называет главным сподвижником и Рожковой и "ее ОПГ" учредителя юридической фирмы "Астерс Консалт" и соуправляющего партнера ЮФ "Астерс" Алексея Дидковского.

Год назад "Українські новини" писали, что ГБР открыло дело против Рожковой и Дидковского за присвоение 900 млн грн.

По данным расследователя, "Астерс", получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, вывела эти деньги, не заплатив налоги и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом.

"Движение денег через компании, связанные с "ОПГ Рожковой", позволяет сделать вывод, что украденные в Украине финансы были частично размещены в ценные бумаги неаффилированных лиц, связанных с Global Partners в США в рамках схемы через "Астерс" и Epam International Limited – компании, связанной с Мэтью Спенсером (Matthew Spencer,) – на общую сумму $314 млн. Еще $15 млн были размещены в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точнее через Стефана Пинтера (Stefan Pinter) и Саймона Милледжа (Simon Milledge)", – пишет Уоллер.

Он пообещал выпустить продолжение расследования в ближайшее время.

Теги: налоги, НБУ, бизнес, мошенничество, деньги, расследование, Нацбанк, финансы, Екатерина Рожкова, ценные бумаги, отмывание денег
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Люблю это божественное тело!". 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
"Люблю это божественное тело!". 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
  "Думала, будет снобство с его стороны". Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на "Голосе країни"
  "Думала, будет снобство с его стороны". Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на "Голосе країни"
"Уф, очень горячо!", "Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят". Дорофеева расставила ноги перед камерой
"Уф, очень горячо!", "Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят". Дорофеева расставила ноги перед камерой
  "Наши антенны прикладываются к божественному космосу". Red Hot Chili Peppers презентовали клип на трек Black Summer. Видео
  "Наши антенны прикладываются к божественному космосу". Red Hot Chili Peppers презентовали клип на трек Black Summer. Видео
"Ты прекрасна телом и душой", "Огонь", "Ужас". Брежнева позировала в тесном бюстгальтере
"Ты прекрасна телом и душой", "Огонь", "Ужас". Брежнева позировала в тесном бюстгальтере
Алла Мазур об онкодиагнозе: Приняла ли я болезнь? Скорее, нет. Я даже никогда не говорю: "Мое заболевание". Нет, оно не мое
Алла Мазур об онкодиагнозе: Приняла ли я болезнь? Скорее, нет. Я даже никогда не говорю: "Мое заболевание". Нет, оно не мое
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (50786)
2
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (49414)
3
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (41250)
4
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте (38260)
5
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (32968)
6
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце (26172)
7
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера (25098)
8
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах (23902)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS