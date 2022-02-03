Верховный Суд признал, что совет НБУ превысил полномочия при объявлении выговора Рожковой

Рожкова отметила, что решение Верховного Суда уже обнародовано в судебном реестре.

"Если коротко – Верховный Суд признал, что совет НБУ превысил свои полномочия при объявлении выговора. А само дисциплинарное взыскание юридически ничтожно, поэтому оно и не требует отмены судом", – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, это решение суда создает прецедент, который "в будущем будет защищать от подобного "совкового" произвола".

Контекст:

2 октября 2020 года совет НБУ объявил выговор Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде".

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть общение ее и Сологуба со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться, и все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша Международного валютного фонда (МВФ) до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий "не соответствует лучшим мировым практикам".

В декабре Рожкова и Сологуб подали иск в Окружной административный суд Киева, в котором попросили признать противоправными и отменить решения совета НБУ. В апреле 2021 года суд удовлетворил жалобу и отменил выговор, а в августе Апелляционный суд подтвердил незаконность выговора Рожковой.