Апелляционный суд подтвердил незаконность выговора Рожковой

По ее словам, утверждения СМИ о проигрыше в Шестом апелляционном суде по делу о выговоре ошибочны, так как этот суд только отказался рассматривать дело по существу.

Этот же суд определил, что дело находится в компетенции другого Киевского апелляционного суда, и передал дело ему на рассмотрение.

Киевский апелляционный суд в свою очередь принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении жалобы, оставив решение первой инстанции без изменений.