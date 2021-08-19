Апелляционный суд подтвердил незаконность выговора Рожковой

По ее словам, утверждения СМИ о проигрыше в Шестом апелляционном суде по делу о выговоре ошибочны, так как этот суд только отказался рассматривать дело по существу.
Этот же суд определил, что дело находится в компетенции другого Киевского апелляционного суда, и передал дело ему на рассмотрение.
Киевский апелляционный суд в свою очередь принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении жалобы, оставив решение первой инстанции без изменений.
2 октября 2020 года совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде".
Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.
Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша Международного валютного фонда (МВФ) до конца года, поэтому нужно стараться получить один.
По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.
После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий "не соответствует лучшим мировым практикам".
В декабре Рожкова и Сологуб подали иск в Окружной административный суд Киева, в котором попросили признать противоправными и отменить решения совета НБУ. В апреле этого года суд удовлетворил жалобу и отменил выговор.