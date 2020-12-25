Рожкова и Сологуб оспорили в суде выговор от совета Нацбанка

Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб просят Окружной админсуд Киева отменить решение совета регулятора о нарушении ими трудовой дисциплины.

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб обратились в Окружной административный суд Киева (ОАСК) по поводу решения, принятого в их отношении советом Нацбанка. Об этом 24 декабря проинформировал сайт суда.

"Поступило два иска, в том числе и по обжалованию решений совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом. В указанных исках ОАСК просят признать противоправными и отменить решения совета Национального банка Украины, датированные октябрем 2020 года, об оценке действий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба", – говорится в сообщении.

Также "истцы просят суд признать противоправным и отменить решение совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины".

В ОАСК отметили, что "решают вопрос об открытии производств по искам".

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде".

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий "не соответствует лучшим мировым практикам".