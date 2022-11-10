Биткоин достиг двухлетнего минимума из-за срыва сделки по обмену криптовалют

Владелец FTX решил несколько месяцев назад спасти другие криптоплощадки от обвала на фоне потери стоимости основных криптовалют вследствие роста процентных ставок, пишет агентство. Но некоторые из этих сделок привели к ряду убытков, которые в конечном итоге стали губительными, говорят источники, знакомые с деятельностью компании.
Binance отказалась от своих планов по приобретению FTX после проведения комплексной проверки. Также компанию смутили последние новости о нецелевом расходовании FTX средств инвесторов и вероятные расследования действий биржи со стороны США.
По словам двух источников, владелец FTX Сэм Бенкман-Фрид сейчас ищет альтернативных спонсоров.
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в мае призвала регулировать криптовалюты на фоне падения биткоина.
В начале мая цена биткоина поднялась до $40 тыс., но с тех пор криптовалюта стабильно дешевеет. По мнению аналитиков, стоимость биткоина должна была закрепиться на уровне $30 тыс., но если она не сможет там удержаться, падение ее продолжится.