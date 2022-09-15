Украина в топ-3 мировых лидеров по использованию криптовалюты – исследование

Первое место было отдано Вьетнаму, а второе – Филиппинам. Компания оценивала 146 стран, по которым у нее было достаточно данных, обращая внимание, в частности, на объемы трансакций, связанных с криптовалютой.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, команда Минцифры работает над развитием и легализацией криптоиндустрии в Украине. Сейчас продолжается работа над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, чтобы определить налогообложение операций с виртуальными активами.

"Мы хотим создать в Украине наиболее благоприятные условия для развития криптобизнеса. Чтобы мировые криптокомпании могли легально входить в Украину и вести бизнес, используя банковскую систему, а украинцы – декларировать и защищать свои доходы в виртуальных активах", – заявил министр.