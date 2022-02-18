Верховная Рада Украины после вето Зеленского повторно приняла закон о криптовалютах

Регулятором рынка виртуальных активов будет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Фото: depositphotos.com

Регулятором рынка виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (кроме активов, обеспеченных валютными ценностями). Комиссия будет формировать государственную политику в этой сфере, определять порядок обращения виртуальных активов, выдавать разрешения и проводить финансовый мониторинг.

"Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Темпы роста опережают традиционные отрасли экономики. В Украине рынок виртуальных активов может оказаться мощным сектором цифровой экономики. Благодаря принятому закону мы имеем все шансы быть передовой страной для развития бизнеса в этой инновационной сфере", – отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.