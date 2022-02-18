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Верховная Рада Украины после вето Зеленского повторно приняла закон о криптовалютах

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Регулятором рынка виртуальных активов будет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Регулятором рынка виртуальных активов будет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины 17 февраля повторно приняла закон о виртуальных активах с предложениями президента Владимира Зеленского. Законопроект №3637 с предложениями главы государства поддержали 272 народных депутата, сообщает Правительственный портал.

Регулятором рынка виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (кроме активов, обеспеченных валютными ценностями). Комиссия будет формировать государственную политику в этой сфере, определять порядок обращения виртуальных активов, выдавать разрешения и проводить финансовый мониторинг.

"Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Темпы роста опережают традиционные отрасли экономики. В Украине рынок виртуальных активов может оказаться мощным сектором цифровой экономики. Благодаря принятому закону мы имеем все шансы быть передовой страной для развития бизнеса в этой инновационной сфере", – отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Контекст:

Народные депутаты приняли закон "О виртуальных активах" 8 сентября 2021 года. Закон должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. После принятия закона о легализации криптовалюты в Украине появилась возможность создать прозрачный рынок виртуальных активов, рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко. Он тогда сообщил, что Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег.

5 октября Зеленский вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. Глава государства предложил, чтобы виртуальными активами занимался уже существующий регулятор – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, парламент, активы, рынок, криптовалюта, блокчейн, НКЦБФР
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