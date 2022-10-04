Биткоин наносит больший вред климату, чем производство говядины, и приближается к уровню ущерба от производства бензина

Ученые выяснили, что с 2016-го по 2021 год выбросы парниковых газов в эквиваленте CO2 для биткоинов выросли с менее тонны на монету до 113 тонн на монету.

Кроме того, каждый биткоин, добытый в 2021 году, вероятно, привел к ущербу климату на $11 315, что составляет примерно $3,7 млрд только за этот год.

Согласно исследованию, ущерб от биткоина для климата составил в среднем 35% его рыночной стоимости. Это помещает биткоин в категорию других энергоемких или сильно загрязняющих товаров и услуг, таких как производство говядины (33%), производство электроэнергии из природного газа (46 центов) или бензина из сырой нефти (41%).

Инфографика: nature.com

Биткоин, как и многие другие криптовалюты, основан на майнинге с доказательством выполненной работы (Proof-of-work или PоW). Из-за этого майнинг биткоинов основан на экспоненциальном росте вычислительной мощности, что, в свою очередь, требует все большего количества электроэнергии.

Другая популярная криптовалюта Ethereum недавно объявила о переходе на майнинг с доказательством доли владения (Proof-of-Stake или PoS). Ожидается, что это снизит энергопотребление более чем на 99%. Однако ученые считают, что биткоин не пойдет по этому пути, поскольку такое обновление для самой популярной в мире криптовалюты было бы слишком сложным.

"Если отрасль не изменит свой производственный путь с PoW или не перейдет к PoS, тогда этот класс дефицитных в цифровом отношении товаров, возможно, потребуется регулировать, и задержка, вероятно, приведет к увеличению глобального ущерба для климата", – пишут исследователи.