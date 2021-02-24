Биткоин торгуется по цене более $50 тыс.

На утро 24 февраля криптовалюта биткоин продавалась по цене более $50 тыс.

Максимальная цена биткоина за все время торгов составила более $58,3 тыс. Фото: ЕРА

Стоимость биткоина повысилась за сутки почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk на утро 24 февраля.

Криптовалюта в 7.00 торговалась на уровне $50 992.

Скриншот: coindesk.com

По данным биржи, стоимость биткоина понижалась за сутки 23 февраля до $44 964, а повышалась до $51,413.