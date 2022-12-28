"Бизнес в критическом состоянии". Федерация работодателей Украины призвала ВР внести изменения в законопроект о промышленных выбросах

В Украине должны действовать принципиальные подходы к имплементации европейского законодательства в сфере промышленного загрязнения и охраны окружающей среды, отметили в ФРУ Фото: depositphotos.com

В ФРУ напомнили, что на этой неделе комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования будет рассматривать очередную редакцию законопроекта, имплементирующего положения директивы №2010/75/ЕС Европарламента о промышленных выбросах в национальное законодательство. Он, среди прочего, предполагает существенное ужесточение требований к промышленности, поэтому в федерации призвали депутатов учесть при рассмотрении этого законопроекта предложения работодателей, а также отдельные положения европейского законодательства.

"В Украине должны действовать принципиальные подходы к имплементации европейского законодательства в сфере промышленного загрязнения и охраны окружающей среды. Эти принципы должны учитывать: технологический уровень развития отечественной промышленности, а также возможности и экономическую целесообразность для компаний инвестировать в проекты экологической модернизации, учитывая, что сейчас необходимо возобновлять производство, сохранять конкурентоспособность на рынках и рабочие места в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины", – отметили в ФРУ.

По убеждению предприятий – членов федерации, народным депутатам следует учитывать влияние внедрения новых технологий на занятость в отдельных отраслях, установившуюся европейскую практику привлечения бизнеса к разработке наилучших доступных технологий и методов управления, а также вводить меры государственной поддержки предприятий для реализации проектов экологической модернизации.

"Мы призываем увеличить до 20 лет максимально возможный срок вывода из эксплуатации установок, для которых на момент вступления в силу закона он составляет 10 лет, с возможностью внесения изменений в интегральное окружающее разрешение в пределах такого срока. Также необходимо четко определить в законодательном поле положения, устанавливающие требования к установкам при выдаче интегрального разрешения, в случае отсутствия утвержденных наилучших доступных технологий и методов управления, и установить для оператора конкретные обоснованные сроки выполнения требования разрешительного органа относительно необходимости обновления условий интегрированного разрешения для каждого из оснований осуществления такого обновления", – подчеркнули в ФРУ.