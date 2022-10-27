Бизнесмен Юркевич обратился к Зеленскому и заявил, что кабмин Шмыгаля наносит экономике больше ущерба, чем война с Россией

Юркевич раскритиковал постановление Кабмина №1154 от 12 октября. Этим постановлением правительство внесло изменения в порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Бизнесмен считает данный документ вредным, он проиллюстрировал это на примере своего предприятия "Роменский молочный комбинат", которое производит и экспортирует в ЕС масло и сыр.

"Понесенный ООО РМК ущерб от военных действий их последствий (в том числе, отключений электричества) за период с 24 февраля 2022 года по 19 октября 2022 года мы оценили в 4 млн грн. А ущерб ООО РМК от действий данных изменников присяги за период с 1 июля 2022 года по 19 октября 2022 года составляет более 15 млн грн", – написал он.

По мнению Юркевича, постановлением Кабмин во главе со Шмыгалем сознательно наносит ущерб экономике и благосостоянию украинского народа и таким образом нарушает присягу, которая была дана при вступлении в должность.

"В то время, когда принявшие присягу военнослужащие Вооруженных сил Украины отдают свои жизни на фронте, лица, которых вы подали в Верховную Раду Украины для назначения на должность, изменили данной ими присяге. Это означает, что вы ошиблись в своей кадровой политике и должны принять решение", – обратился предприниматель к президенту.