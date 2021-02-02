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Депутат ОПЗЖ купил бизнес-центр "Парус" в Киеве – СМИ

Новым владельцем киевского бизнес-центра "Парус" стал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Столар, сообщает издание LIGA.net.

СМИ: Бизнесмен Алиев продал БЦ "Парус" нардепу от ОПЗЖ Столару
СМИ: Бизнесмен Алиев продал БЦ "Парус" нардепу от ОПЗЖ Столару
Фото: depositphotos.com

Бизнесмен Вагиф Алиев продал бизнес-центр "Парус" в Киеве народному депутату партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Столару. Об этом пишет издание LIGA.net.

"Сделка закрыта два месяца назад", – рассказал в интервью LIGA.net Алиев. Сума сделки не разглашается.

По информации издания, в 2020 году площади в БЦ "Парус" оценивали в $3 тыс. за 1 м². Согласно данным сервиса аренды/покупки офисов allbc.info, в "Парусе" сдается более 55 тыс. м².

"Парус" – бизнес-центр класса А, расположен в центре Киева. Высотность – 33 этажа, общая площадь – 75 000 м², арендная – 56 989 м².

До 2016 года "Парусом" в равных долях владели Алиев и украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, отмечает LIGA.net.

В сентябре Фирташ отдал свою долю Алиеву, пишет LB.ua. Как сообщило издание, теперь бизнес-центр записан на фирму "Парус Инвест", бенефициаром которой с 21 декабря 2020 года является инвестфонд "Генезис" Вадима Столара.

Журналисты проекта Bihus.info в расследовании о строительном бизнесе в Киеве сообщали, что за время мэрства Виталия Кличко в Киеве появилась группа лиц, установившая контроль над строительным рынком в столице. До 2019 года главную роль в ней исполнял застройщик Вадим Столар, говорится в материале, опубликованном в июне прошлого года.

Теги: СМИ, Дмитрий Фирташ, бизнес, депутаты, Вадим Столар, олигархи, Вагиф Алиев, сделка, партия, ОПЗЖ, продажа
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