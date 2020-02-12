Директор Украинского центра социальной аналитики: Деньги на борьбу с болезнями обналичиваются в Украине и оседают в частных карманах

Украина получает "огромные суммы" от других стран в виде помощи на внедрение реформ, но тратит их не по назначению", заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

Евгений Филиндаш: Несмотря на полученные миллионы, сегодня мы беззащитны перед большинством угроз Фото: newsone.ua

Украинские получатели грантов освоили миллионы долларов иностранной помощи от американских налогоплательщиков не по назначению, написал 11 февраля в своем блоге на сайте "Корреспондент" директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

По его словам, Украина получает "огромные суммы" от других стран в виде помощи – на внедрение реформ, в том числе и на медицину от $100 млн до $150 млн в год.

"Но, несмотря на полученные миллионы, сегодня мы беззащитны перед большинством угроз. В том числе, и коронавирусом. Миллионы, которые должны были идти на благие цели, обналичиваются в Украине и оседают в частных карманах", – написал Филиндаш.

В качестве примера неэффективного расходования средств он приводит программу "HealthLink: Активизация усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине", финансируемую правительством США.

"Действительно, поддержка в борьбе со СПИДом очень нужна, ведь в Украине только официально зарегистрировано 240 тыс. ВИЧ-позитивных людей. Так вот – на эти нужды правительство США выделяет $22 млн", – сообщил Филиндаш.

Эксперт отметил, что потрачено уже 10% от суммы на мобильные телефоны как сувениры, мебель для офиса, перелеты, гостиницы и информационно-аналитические услуги.

"Проект стартовал в 2017 году. А это закупки 2019 года. То есть они ничего еще не начинали делать. Кроме гостиниц, компьютеров и мебели", – отметил Филиндаш.

Он назвал исполнителей проекта: Благотворительная организация "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" (ЛЖВ) и Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья".

Также Филиндаш привел пример другого проекта, финансируемого USAID, на $23 млн: в нем исполнителями значатся "Делойт энд Туш ЮСК" и "Делойт Консалтинг Оверсиз Проджект".

"Как обычно, почти $200 тыс. – это ноутбуки и всевозможные гаджеты. $3,4 млн. – это публикация материалов проекта, почтовые услуги. Коммунальные платежи офиса. $143 тыс. на перелеты внутри Украины и $512 тыс. на проживание в гостиницах, аренду, питание на вебинарах и фокус-группах. Отлично потратили. Молодцы!!!" – резюмировал автор.