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До 2030 года "Метинвест" намерен инвестировать в Мариуполь более $1,5 млрд

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Решение о строительстве новой машины непрерывного литья заготовок в Мариуполе на "Метинвесте" приняли в 2015 году
Решение о строительстве новой машины непрерывного литья заготовок в Мариуполе на "Метинвесте" приняли в 2015 году
Фото: pr.ua

Группа компаний "Метинвест" собирается строить в Мариуполе новые производственные мощности и инвестировать в город до 2030 года больше $1,5 млрд, сообщил в интервью журналу "Forbes Украина" генеральный директор группы компаний "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Думаю, даже больше, – сказал он. – Мы принимали решение о строительстве МНЛЗ №4 (машины непрерывного литья заготовок. – "ГОРДОН") в Мариуполе в 2015 году. Решение на $150 млн. Инвесткомитет проходил буквально на той же неделе, когда там взорвали мосты. Кто‑то скажет, вы что‑то знали. Просто мы анализировали ситуацию на границе, геополитическую ситуацию. И понимали, что выгод для Российской Федерации, "ДНР", "ЛНР" от нападения нет".

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в производственной цепочке от добычи железной руды и угля, а также производства кокса, до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, Европе и США.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

По итогам 2020 года группа вошла в топ-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины. В январе – июне 2021 года группа заплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль, инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн, сообщило агентство УНИАН.

Теги: Мариуполь, Метинвест, строительство, металлургия
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