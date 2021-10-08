Меткомбинат имени Ильича вложит в строительство очистной установки для еще одной доменной печи $27 млн

Такие аспирационные системы уже оборудованы на печах №3 и №5 Фото: delo.ua

Строить установку начали в июле этого года, уже демонтировали и перенесли прежнюю инфраструктуру, заложили фундамент под объекты энергоснабжения, начали обустройство фундаментов под фильтры и приступили к укрупненной сборке основного технологического оборудования и металлоконструкций, отметили в пресс-службе.

Окончить монтажные работы на предприятии планируют в первом квартале 2022 года.

В дальнейшем по проекту – прокладка аспирационных газоходов и укрытий оборудования, монтаж опорных металлоконструкций основного оборудования фильтров, финальный этап – подключение энергоносителей и пусконаладочные работы.

Генеральный подрядчик этого проекта – компания "Метинвест-Инжиниринг"

Такие аспирационные системы уже оборудованы на печах №3 и №5.

"В доменном цехе меткомбината имени Ильича планомерно создается экологически чистое доменное производство. Современные и эффективные аспирационные системы уже появились на третьей и пятой домнах. Сейчас работы ведутся на четвертой печи. После запуска нового газоочистного оборудования качественно снизится уровень выбросов загрязняющих веществ в виде твердых частиц пыли от литейного двора и подбункерных помещений домны №4, показатели будут системно соответствовать уровню, утвержденному действующим законодательством Украины", – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината Владимир Колодочка.