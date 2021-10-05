"Метинвест" начал строить кислородную станцию в больнице Авдеевки

Обслуживать станцию будет один специалист, заправляться кислородом она будет на месте Фото: unian.net

Обслуживать станцию будет один специалист, заправляться кислородом она будет на месте.

"Уже в конце октября больница сможет оказывать качественную помощь пациентам, нуждающимся в кислородной терапии", – рассказал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Виталий Литовка.

УНИАН пишет, что завод уже много лет помогает больнице.

"В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Всего помощь Фонда получили свыше 500 медучреждений по всей стране", – рассказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В целом на борьбу с COVID-19 Фонд выделил более 450 млн грн, сообщила она.