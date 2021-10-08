В "Метинвесте" заявили, что в Украине государство не помогало отрасли 15 лет

Юрий Рыженков: Ни одна нормальная страна не меняет налоговую политику для того, чтобы наполнить бюджет Фото: rbc.ua

"В Украине никакой помощи металлургии последние лет 15 точно не было. Нагрузка только повышалась. Внутренний рынок сократился – его никто не стимулировал, разве что только последние пару лет через инфраструктурное строительство", – отметил руководитель компании.

Он добавил, что с целью наполнения бюджета менять налоговую политику нельзя.

"Политики применяют другой аргумент: у металлургов много денег – пусть они поделятся. Но здесь есть одна проблема. Ни одна нормальная страна не меняет налоговую политику для того, чтобы наполнить бюджет. Для наполнения бюджета просто улучшается фискальная дисциплина, с которой непочатый край работы. Налоговая политика меняется для того, чтобы придать импульс развитию или затуханию каких‑то секторов", – подчеркнул Рыженков.