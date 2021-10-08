Гендиректор "Метинвеста": Мы, скорее, ориентируемся на стратегический вектор развития. Наша стратегия рассчитана до 2030 года

"Наша стратегия рассчитана до 2030 года. Дорабатываем ее до 2050‑го, – сказал руководитель. – Мир действительно быстрый. Мы, скорее, ориентируемся на стратегический вектор развития. Когда есть вектор, можно спокойно делегировать принятие решений. А принимаются они, исходя из концепции опциональности: из существующих опций мы выбираем те, которые позволят нам иметь опциональность в будущем".

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в производственной цепочке от добычи железной руды и угля, а также производства кокса, до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, Европе и США.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

По итогам 2020 года группа вошла в топ-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины. В январе – июне 2021 года группа заплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль, инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн, сообщило агентство УНИАН.