Гендиректор "Метинвеста": Каждый наш подрядчик проходит предквалификацию. "Метинвест" работает "вбелую" и требует того же от всех партнеров

Юрий Рыженков: Как и другие большие компании, мы сталкивались со злоупотреблениями подрядчиков – приписками, зарплатами в конвертах, отсутствием нормальных инструментов Скриншот: Метинвест / YouTube

"Как и другие большие компании, мы сталкивались со злоупотреблениями подрядчиков – приписками, зарплатами в конвертах, отсутствием нормальных инструментов. Первый инстинкт большой компании такой: раз заставить их дать адекватный сервис невозможно, будем их давить. Очень многие в Украине пошли по этому пути, – отметил Рыженков. – Мы решили задать такую рамку, чтобы цена для подрядчиков была не единственным критерием. Каждый подрядчик проходит предквалификацию. Мы определяем уровень малой механизации, охраны труда, инженерного контроля и так далее и присваиваем определенные баллы. Цена становится одним из целого списка критериев, иногда не самым главным".

Он рассказал, что ключевым подрядчикам для крупных проектов компания предлагает портфель на три года с условием инвестиций в малую механизацию, правильную организацию работы, закупку средств индивидуальной защиты и другие сферы.

"Подрядчик должен обеспечить низкую текучесть персонала. На первом проекте он будет учиться, на втором закрепит свой опыт, а на третьем будет уже очень эффективно работать. В Мариуполе мы прошли с некоторыми подрядчиками по три‑четыре проекта, и их выработка гораздо выше, чем в самом начале", – отметил гендиректор.

Рыженков добавил, что когда среди подрядчиков появляется человек, который готов так выстраивать свою компанию, это для "Метинвеста" – большая ценность.

"Первое, к чему нужно быть готовым, – мы не будем срезать углы. Если требуется лицензия на какие‑то работы, если требуется портфель работ… Второе – "Метинвест" работает "в белую" и требует того же от всех партнеров. Третье – обеспеченность инженерными и менеджерскими ресурсами. Себестоимость, производительность – это уже следующий этап", – перечислил он.