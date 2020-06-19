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До конца 2020 года украинские компании обяжут раскрыть конечных бенефициаров – Минюст

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, раскрытие компаниями бенефициарных владельцев предусмотрено программой сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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Малюська посвятил брифинг 100 дням нового правительства
Малюська посвятил брифинг 100 дням нового правительства
Фото: minjust.gov.ua

Украинские компании будут обязаны раскрыть своих окончательных владельцев (бенефициаров). Об этом 18 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська на брифинге, посвященном 100 дням работы правительства Дениса Шмыгаля, трансляция велась на YouTube-канале Минюста.

"Работаем над тем – и это предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом, – чтобы в конце концов обязать, заставить предприятия раскрыть всем своих бенефициарных владельцев и обеспечить прозрачность корпоративных прав в Украине", – сказал Малюська.

По его словам, это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и "будет выполнено ближе к концу года", вместе с обновлением реестров.

Министр объяснил, что "как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр".

Малюська считает, что заставить внести в реестр всю информацию о бенефициарах помогли бы штрафы.

"Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее", – подчеркнул глава Минюста.

Теги: МВФ, правительство, Минюст, законодательство, бенефициар, Денис Малюська, сотрудничество
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