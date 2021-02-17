ДТЭК: Конкурентный рынок и единые правила для всех – основа энергонезависимости Украины

Украине на уровне правительства нужен мониторинг выполнения плана интеграции энергетики Украины в Европу, считает исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Украина может обеспечить энергетическую независимость через полноценную синхронизацию национального законодательства с европейским, это позволит сформировать единые правила игры для всех участников и повысить инвестиционную привлекательность отрасли для ее трансформации в чистую, эффективную, конкурентную. Об этом во время Всеукраинского Форума "Украина 30" заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, выступая на тематической сессии "Энергонезависимость Украины: в чем она заключается", сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Сегодня критически важно завершить либерализацию рынка электроэнергии. Применение лучшего европейского опыта в управлении позволит решить ряд системных проблем отрасли. Это даст возможность украинским потребителям и производителям в полной мере воспользоваться преимуществами либерализованного рынка через развитие конкурентных преимуществ отрасли, – отметил Сахарук. – Для Украины уже не стоит вопрос выбора направления и создания дорожных карт. Пришло время практических решений и действий. На уровне правительства нужен мониторинг выполнения плана интеграции энергетики Украины в Европу".

Он отметил, что евроинтеграционные стремления положительно повлияют на повышение энергонезависимости Украины, и перечислил, в каких именно аспектах:

снижение энергоемкости и повышение эффективности энергетики;

снижение импортозависимости и зависимости от одного поставщика с развитием конкуренции;

синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E;

развитие возобновляемых источников энергии для снижения зависимости от угля, газа и нефти.

В группе ДТЭК подчеркнули, что Украина – один из крупнейших энергетических рынков континентальной части Европы, который нуждается в усилении энергетической безопасности. Согласно исследованию Global Energy Institute (США), Украина в 2020 году заняла последнее 25-е место по уровню энергетической безопасности из 25 крупнейших энергетических стран мира.