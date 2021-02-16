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В Нацкомиссии Украины раскрыли структуру тарифа на газ для населения

Половину тарифа на газ для населения Украины составляет стоимость технологического газа, сообщил глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

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Глава НКРЭКУ назвал стоимость технологического газа
Глава НКРЭКУ назвал стоимость технологического газа
Фото: ЕРА

Тариф на газ для населения Украины состоит из трех основных частей, сообщил на форуме "Украина 30. Платежка" Валерий Тарасюк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом 16 февраля проинформировал УНН.

"До 50% тарифа – это стоимость технологического газа. Для того чтобы газ доставить в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать его основной объем", – сказал Тарасюк.

30% тарифа составляет зарплата рабочих газораспределительных компаний. Остальные 20% – ремонт, техническое обслуживание и содержание диспетчерских аварийных служб.

Глава НКРЭКУ отметил, что стоимость технологического газа составляет 5850 грн (без НДС) за 1 тыс. м³.

"Когда мы говорим о необходимости снижения тарифа на распределение или транспортировку природного газа, мы должны учитывать каждую из составляющих этого тарифа. Если снизить стоимость технологического газа, которая зависит от рыночной цены природного газа, тогда убытки понесет Оператор газотранспортной системы, что создаст коллапс. Или снизить зарплату квалифицированному персоналу газораспределительных компаний, которая в среднем составляет около 14 тыс. грн и точно является не самой большой в стране?" – заявил Тарасюк.

Он подчеркнул, что в случае снижения затрат на ремонты и содержание аварийно-диспетчерских служб "дождемся техногенных катастроф".

"Для этого и существует регулятор, чтобы в этом вопросе подходить взвешенно и определять правильные цифры тарифа", – объяснил Тарасюк.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

После протестов украинцев правительство на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Всего газ населению поставляют порядка 50 компаний. "Нафтогаз" после ограничения тарифа установил цену ниже предельной – в феврале в рамках тарифного плана "Месячный" – 6,86 грн за 1 м³ с НДС.

Теги: газ, зарплата, энергетика, цены, тарифы, НКРЭКУ, ремонт, украинцы, госрегулирование, рынок, население, Валерий Тарасюк
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