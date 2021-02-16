ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Энергоатоме" обещают, что к концу года половина энергоблоков украинских АЭС будут загружены американским топливом

Сейчас большую часть энергоблоков "Энергоатома" загружают российским топливом.

Украина сокращает использование ядерного топлива из России
Украина сокращает использование ядерного топлива из России
Фото: depositphotos.com

К концу 2021 года энергоблоки на Ровенской АЭС начнут работать на американском топливе компании Westinghouse, заявил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин. Таким образом, из 15 энергоблоков "Энергоатома" семь будут работать на американском топливе, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что у "Энергоатома" есть 15 энергоблоков, из которых два (на Ровенской АЭС) имеют реакторы мощность 440 МВт, 13 – мощность 1000 МВт. Среди этих 13, семь энергоблоков сейчас работают на российском топливе, еще шесть загружают топливом Westinghouse.

"В этом году у нас есть план загрузить еще один энергоблок Ровенской АЭС американским топливом", – сообщил Котин.

Он напомнил, что "Энергоатом" в прошлом году подписал договор с компанией Westinghousе по поставкам топлива на "малые реакторы" Ровенской АЭС. Таким образом Украина первой в Европе начнет использование топлива Westinghousе для ядерных энергоблоков типа ВВЭР-440 – это должно произойти до 2024 года. Это решение опирается на Европейскую стратегию энергетической безопасности.

В то же время, Котин отметил, что в Украине, согласно рекомендациям МАГАТЭ, действует программа диверсификации, согласно которой доля одного поставщика топлива в общей структуре не может превышать 70%.

В начале февраля временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявлял, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.

В августе 2016 года Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве завода по производству топлива для ядерных реакторов.

В январе 2018 года Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт с Westinghouse Electric о поставках ядерного топлива до 2025 года. Контрактом предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021–2025 годов. 24 июля 2018 года на американском топливе компании Westinghouse впервые заработал энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. В декабре на него полностью перешел пятый энергоблок на Запорожской АЭС.

30 сентября 2020 года Westinghouse Electric подписала с "Энергоатомом" контракт о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 для Ровенской АЭС.

По данным Госсулжбы статистики, в 2018 году доля российского ядерного топлива в Украине составляла почти 72%, в 2019 снизилась до 57%.

Теги: Россия, ядерная энергетика, энергетика, ядерное топливо, АЭС, Энергоатом, МАГАТЭ, электростанция, Westinghouse, Петр Котин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Зибров снялся в украинском сериале
Зибров снялся в украинском сериале
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Зайка, ты просто потрясающий". Maruv показала, что получила на 30-летие от мужа. Фото
"Зайка, ты просто потрясающий". Maruv показала, что получила на 30-летие от мужа. Фото
  "Все может закончиться плачевно". Полякова показала, что происходит в ее квартире после того, как в доме снова потекла крыша
  "Все может закончиться плачевно". Полякова показала, что происходит в ее квартире после того, как в доме снова потекла крыша
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS