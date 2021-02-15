Долги перед "зеленой" энергетикой помешают присоединению Украины к энергосистеме ЕС – Европейское энергосообщество

Такой подход не соответствует законодательству энергетического сообщества, добавил эксперт.
"Это не проблема, если "Укрэнерго" будет собирать эти деньги и будет как бы менеджером этого процесса. Но это не может быть частью соответствующего транспортного тарифа. И это проблема, которая требует разделения этих моментов", – объяснил Копач.
Синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.
Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой на прошлой неделе резолюции Европейского парламента.
"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.
"Гарантированный покупатель" 12 февраля выплатил 2,23 млрд грнпроизводителям электроэнергии по "зеленому" тарифу. Таким образом удалось рассчитаться за электроэнергию, произведенную в марте, и погасить 21% долга за апрель 2020 года.