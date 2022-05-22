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ДТЭК на экономическом форуме в Давосе представит видение роли Украины в новой системе энергетической безопасности Европы

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Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 23 26 мая
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 23–26 мая
Фото: EPA

Компания ДТЭК Рината Ахметова на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе представит свои рекомендации по энергетической политике, в которых конкретно указано, как Украина сможет повысить уровень европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа ДТЭК уверена, что тема Украины также должна занимать магистральное место в дискуссии глобальных лидеров. Поэтому, занимая активную позицию, ДТЭК инициирует публичную дискуссию, которая состоится в эти дни в Давосе по теме "Конец российского шантажа и возрождение Украины: новая стратегия энергетической безопасности для Европы", – сообщили в компании.

В частности, речь идет о роли Украины в содействии диверсификации источников энергии для Европы, а следовательно, усилению европейской энергетической безопасности, подчеркнули в ДТЭК.

Еще одной темой станет мобилизация международных ресурсов и реализация совместных инициатив, чтобы Украина стала стабильным энергетическим партнером для Европы на пути отказа от импорта российской нефти и газа.

Контекст:

Всемирный экономический форум – швейцарская неправительственная организация, известная организацией ежегодных встреч политических лидеров, ведущих руководителей бизнеса и журналистов в Давосе.

В этом году форум пройдет в Давосе 23–26 мая, сообщается на сайте организации. Главной темой всего WEF 2022 является слоган "Работая вместе, восстанавливая доверие".

Форум должен был состояться с 17-го по 21 января 2022 года, но его перенесли из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, энергетика, ДТЭК, Европа
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