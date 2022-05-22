ДТЭК на экономическом форуме в Давосе представит видение роли Украины в новой системе энергетической безопасности Европы

"Группа ДТЭК уверена, что тема Украины также должна занимать магистральное место в дискуссии глобальных лидеров. Поэтому, занимая активную позицию, ДТЭК инициирует публичную дискуссию, которая состоится в эти дни в Давосе по теме "Конец российского шантажа и возрождение Украины: новая стратегия энергетической безопасности для Европы", – сообщили в компании.

В частности, речь идет о роли Украины в содействии диверсификации источников энергии для Европы, а следовательно, усилению европейской энергетической безопасности, подчеркнули в ДТЭК.

Еще одной темой станет мобилизация международных ресурсов и реализация совместных инициатив, чтобы Украина стала стабильным энергетическим партнером для Европы на пути отказа от импорта российской нефти и газа.