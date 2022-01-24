ДТЭК первым в Украине присоединился к инициативе Всемирного экономического форума по управленческой отчетности – заявление компании

"В 2019 году ДТЭК первым в Украине принял и начал реализацию ESG-стратегии. Приобщение к инициативе показателей капитализма заинтересованных сторон является важным шагом для ДТЭК и призывом к украинскому бизнес-сообществу присоединяться к глобальному тренду в сфере экологической, социальной и управленческой отчетности", – сказал Тимченко.

В пресс-службе ДТЭК добавили, что среди компаний, которые также присоединились к инициативе, – более сотни мировых бизнесов, в том числе Acciona, Chevron, Dell Technologies, Royal Dutch Shell, Enel, Eni, IBM Corporation, Nestle, Siemens AG, Sony, SAP, Schneider Electric, PayPal и другие бренды.

"В настоящее время существуют сотни показателей нефинансовой отчетности, которые инициированы разными организациями. Чтобы создать более согласованные стандарты и облегчить работу заинтересованных сторон, Deloitte, EY, KPMG, PwC и Всемирный экономический форум опубликовали набор универсальных и отраслевых показателей капитализма заинтересованных сторон (Stakeholders Capitalism Metrics), согласованных с программой ООН по устойчивому развитию", – пояснили в компании.